Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230730 - 0904 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Streit am Kiosk eskaliert

Frankfurt (ots)

(di) Ein alkoholisierter 24-Jähriger griff gestern Mittag (29. Juli 2023) im Bahnhofsviertel Polizisten an. Diese wollte lediglich einen Streit an einem Kiosk schlichten. Die Festnahme und eine Anzeige waren die Folge.

Im Rahmen ihrer Präsenzstreife wurden drei Beamte gegen 13:50 Uhr auf einen Streit an einem Kiosk in der Mannheimer Straße aufmerksam. Um den Streit zu schlichten, sollten die beiden Kontrahenten zunächst getrennt werden. Dabei wurde einer der Streithähne sofort laut gegenüber den Beamten, äußerte sich abfällig und kam bedrohlich auf die Beamten zu. Beim Versuch den Aggressor auf Abstand zu halten ergriff dieser die Arme eines Polizisten und versuchte an dessen Einsatzmittel zu gelangen. Der 24-jährige Störenfried musste daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt werden. Seine Aufforderung zu einem "Eins-gegen-Eins" ließ die Beamten kalt. Ebenso die wüsten Beleidigungen und Beschimpfungen, die der erheblich alkoholisierte Mann von sich gab. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,59 Promille festgestellt.

Sowohl einer der Beamten, als auch der Beschuldigte erlitten leichte, oberflächliche Verletzungen. Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten sowie Bedrohung und Beleidigung verantworten. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

