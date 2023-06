Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230618 - 0702 Frankfurt - Innenstadt: Raub hochwertiger Armbanduhr

Frankfurt (ots)

(th) Am Samstag, den 17. Juni 2023, kam es in der Innenstadt zu einem Raub einer hochwertigen Armbanduhr. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Gegen 17.45 Uhr sprachen die beiden unbekannten Täter den 72-jährigen Geschädigten und seine 61-jährige Begleiterin in der Tiefgarage am Opernplatz an, und versperrten ihnen den Weg. Unvermittelt riss einer der beiden Täter dem 72-Jährigen die Armbanduhr, eine Rolex "Daytona" im Wert von ca. 35.000 Euro, vom Handgelenk. Im Anschluss flüchteten die beiden Unbekannten über den Notausgang aus dem Parkhaus.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, 20-30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, kurze Haare; bekleidet mit einer dunklen Hose und einem dunklen Hemd.

Täter 2: männlich, ca. 175 cm groß, dünne Statur; bekleidet wie Täter 1.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755-51499 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

