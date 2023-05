POL-F: 230514 - 0565 Frankfurt-Praunheim: Nachtrag zu Meldung Nr. 230514-0555 24-Jähriger wird mit Messer attackiert

Frankfurt (ots) - (fue) Der 29-jährige Geschädigte befand sich am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 07.25 Uhr, in Damenbegleitung in einem Lokal in der Moselstraße. Bereits hier sei es zu einem Streit mit anderen Gästen gekommen. Als der 29-Jährige dann das Lokal verließ, sei er von etwa 10 Personen angegriffen worden, die auf ihn einschlugen und traten, bis er zu ...

