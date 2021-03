Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210314 - 0306 Frankfurt-Bornheim: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitagnachmittag (12.03.2021) kam es Am Bornheimer Hang zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 36 Jahre alte Radfahrerin, die mit einem Fahrradanhänger unterwegs war, wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Zwei Kinder, die sich in dem Anhänger befanden, erlitten leichte Verletzungen.

Gegen etwa 15:55 Uhr fuhr ein mit drei Personen besetzter Pkw rückwärts Am Bornheimer Hang entlang, um offenbar zu wenden. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem Fahrrad und einem Anhänger, in welchem sich zwei Kleinkinder befanden, ebenfalls auf der Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen prallte in der Folge der Pkw mit dem Heck gegen den Fahrradanhänger. Die 36-jährige Radfahrerin stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu Boden. Anwesende Zeugen führten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Die Radfahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die zwei Kinder erlitten leichte Verletzungen

Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten lediglich einen der Fahrzeuginsassen, einen 17-Jährigen, antreffen. Die zwei weiteren Insassen hatten sich noch vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle entfernt. Welche der Personen das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt steuerte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell