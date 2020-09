Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200928 - 0995 Frankfurt-Westend: Fahrraddiebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Sonntag (27.09.2020) auf Montag gelang es einer Polizeistreife im Westend zwei Fahrraddiebe festzunehmen.

Gegen 23:40 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Friedrichstraße zwei Männer, welche sich in verdächtigter Weise an seinem auf der Straße abgestellten Fahrrad aufhielten. Als dieser die Polizei verständigte, sah er, wie beide mit seinem Fahrrad davonfuhren. In kurzer Zeit hatten diese es offenbar geschafft, das mit einem Fahrradschloss gesicherte Rad zu stehlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte jedoch schnell zur Festnahme der zwei 46 und 36 Jahre alten Fahrraddiebe, sodass dem Geschädigten das gestohlene Fahrrad wieder ausgehändigt werden konnte.

Der 36-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Ermangelung an Haftgründen wieder entlassen. Der 46-Jährige, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell