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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Nachtrag: Brand eines Einfamilienhauses

Weiterstadt (ots)

Nachdem am Donnerstagnachmittag (06.08.) gegen 14.30 Uhr ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Frankfurter Straße ausgebrochen war (wir haben berichtet), konnte das Feuer mittlerweile gelöscht werden.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang noch ungeklärter Ursache im Außenbereich aus und griff anschließend auf das Wohnhaus über. Durch den Brand wurde auch ein benachbartes Wohnhaus leicht beschädigt.

Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt.

Eingesetzt waren, neben Beamtinnen und Beamten des 3. Polizeireviers, rund 100 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie der Berufsfeuerwehr Darmstadt.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6328738

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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