POL-DA: Abtsteinach: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht
Abtsteinach (ots)
Nach Farbschmierereien hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit Hinweisen.
Am Donnerstagnachmittag (06.08.) wurden der Polizei Sachbeschädigungen an Heuballen und einem Hochsitz in Verlängerung des Eiterbacher Weges, unterhalb des dortigen Sportplatzes, gemeldet. Die Unbekannten besprühten zwei Heuballen und den Hochsitz mit einem Hakenkreuz sowie anderen Schmierereien in pinker Sprühfarbe. Wann genau die Schmierereien verursacht wurden, ist nicht bekannt.
Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim polizeilichen Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen zu melden.
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