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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Grauer Hyundai Kona (DA-FB 777) gestohlen
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Am Dienstagabend (30.6.) gegen 22.30 Uhr haben Diebe einen grauen Hyundai Kona entwendet. An dem Fahrzeug ist das amtliche Kennzeichen DA-FB 777 angebracht und stand zuvor in der Eichwiesenstraße. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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