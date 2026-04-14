Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach/Frankfurt: 13-Jährige wird vermisst/Wer hat das Mädchen gesehen?

Bickenbach/Frankfurt (ots)

Seit der Nacht zum Dienstag (14.04.) wird die 13-jährige Veronika Kis vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie gegen 2.00 Uhr in der elterlichen Wohnung in Bickenbach. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten bislang nicht zu ihrem Auffinden, weshalb nun auch öffentlich nach der Vermissten gefahndet wird. Nach eigenen Angaben wollte das Mädchen nach Frankfurt.

Die 13-Jährige kann folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat schulterlange, schwarze Haare, ist vermutlich dunkel gekleidet und trägt schwarze Schuhe. Sie führt eine Umhängetasche mit vielen Buttons mit sich.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06151/969-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

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