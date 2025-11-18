PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Sichergestelltes Fahrrad / Eigentümer gesucht
Darmstadt (ots)

Nach der Sicherstellung eines Elektrorads im Oktober 2025 sucht die Kriminalpolizei nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Das dunkelgraue Rad der Marke "Aktivelo" wurde am 25.10. im Bereich des Herrngartens zurückgelassen aufgefunden. Aufgrund der Umstände gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass das Rad aus einer Straftat stammen könnte. Bisher konnte es aber noch nicht zugeordnet werden, weshalb nun mit einem Bild nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer öffentlich gesucht wird. Wer erkennt das Elektrorad und hat Hinweise zur Herkunft?

Das Fachkommissariat 43 ist unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

