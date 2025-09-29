Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus/Wer kann Hinweise geben?

Ginsheim (ots)

Am Sonntagmorgen (28.9.) brach ein Unbekannter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschaffte sich der Kriminelle über ein gekipptes Fenster Zugang zu der Erdgeschosswohnung. Hier entwendete er Schmuck sowie Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die 58-jährige Bewohnerin wurde durch die Tat wach und konnte sehen wie der Kriminelle in unbekannte Richtung flüchtete.

Die Bewohnerin beschreibt den Täter als einen etwa 175 bis 180 cm großen Mann, der einen schwarzen Hoodie, eine Mundbedeckung und einen weißen Beutel bei sich trug.

Die Kriminalpolizei Rüsselsheim bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 06142 / 696 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell