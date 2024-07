POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Traktor im Visier Krimineller/Rund 20.000 Euro Schaden

Mühltal (ots) - Am Sonntagabend (21.7.) ereignete sich in Mühltal-Trautheim ein Einbruch in ein Einfamilienhaus "Im Sandwingert". Gegen 23 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner mehrere Einbrecher, die in das Nachbarhaus eingedrungen waren. Zeitgleich fiel ihm ein vorbeifahrendes Fahrzeug auf, das ihm nicht ...

