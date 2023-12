Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Berumerfehn - Hündin ausgesetzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Berumerfehn - Hündin ausgesetzt

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer mutmaßlich ausgesetzten Hündin, die vergangene Woche im Berumerfehner Wald gefunden wurde. Das Tier war in einem entlegenen Waldbereich offenbar über mehrere Tage bei Frost und Schneefall an einem dünnen Baumstamm festgebunden. Es handelt sich um einen Akita-Mix mit schwarzem Fell. Die Hündin trug eine rötlich-braune Leine und ein blaues Halsband, ist gechippt, aber nicht registriert. Inzwischen ist sie im Tierheim Hage untergebracht worden. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Wer hat verdächtige Beobachtungen in dem Waldstück gemacht oder kann Hinweise auf die Zugehörigkeit des schwarzen Akita-Mix geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell