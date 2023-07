Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Breuberg-Neustadt: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei bittet um Hinweise

Breuberg (ots)

Am Samstag (29.07.2023) zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr, ereignete sich in der Wertheimer Straße in Breuberg-Neustadt, auf Höhe der Hausnummer 8, ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Der bislang noch unbekannte Fahrzeugführer fuhr gegen das am Straßenrand geparkte Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

An der Fahrertür des Fahrzeugs des Geschädigten entstand Sachschaden.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Höchst i. Odw. unter der Tel. Nr.: 06163 941-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Seibert PK, Pst. Höchst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell