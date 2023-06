Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

68623 Lampertheim (ots)

Im Zeitraum vom 17.06.2023, 07:00 Uhr, bis zum 18.06.2023, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Alten Viernheimer Straße in Lampertheim. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug am Heck links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem beschädigten Fahrzeug beläuft sich auf circa 2000EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim zu melden.

