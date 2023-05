Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Einbruch in Wohnhaus

Nauheim (ots)

Ein Wohnhaus "An der Mühlecke" geriet am Freitag (12.05.), in der Zeit zwischen 11.15 und 14.00 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich Zugang in die Räumlichkeiten und durchsuchten zwei Zimmer. Ihnen fiel hierbei Geld in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

