POL-DA: Bad König: Zeugen nach Einbruch in Schwimmbad gesucht

Bickenbach (ots) - An mehreren Kellerräumen haben sich Diebe in der Nacht zum Samstag (13.5.) vergriffen. Dabei gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen in drei Kellerabteile von zwei Mehrfamilienhäusern in der Straße "Im Pflanzgewann". Die Kriminellen beschädigten dabei mehrere Vorhängeschlösser und durchsuchten anschließend die Räume. Nach ...

