Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Kellerräume im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Bickenbach (ots)

An mehreren Kellerräumen haben sich Diebe in der Nacht zum Samstag (13.5.) vergriffen. Dabei gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen in drei Kellerabteile von zwei Mehrfamilienhäusern in der Straße "Im Pflanzgewann". Die Kriminellen beschädigten dabei mehrere Vorhängeschlösser und durchsuchten anschließend die Räume.

Nach momentanem Ermittlungsstand fanden die Diebe unter anderem Werkzeuge sowie Flaschen mit Alkohol. Anschließend flüchteten die Täter unbemerkt mit ihrer Beute. Die Einbrecher verursachten nach bisherigen Erkenntnissen einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Eindringlinge geben können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 42) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 41310.

