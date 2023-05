POL-DA: Darmstadt: 34-Jähriger bei Diebstahl ertappt und festgenommen

Bad König (ots) - Nach dem Einbruch in Gebäude sowie das Kiosk des außer Betrieb befindlichen Schwimmbads in der Schwimmbadstraße suchen die Ermittler des Kommissariats 21/22 nach Zeugen. Die Tat wurde am Samstagnachmittag (13.05.) bemerkt. Der genaue Tatzeitraum kann derzeit aber noch nicht eingegrenzt werden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang auf das Gelände und drangen durch ein Fenster in ...

mehr