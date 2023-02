POL-DA: Griesheim: Griesheim: Brand von mehreren Holzkisten ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Riedstadt (ots) - Am Morgen des 26.02.2023 gegen 08:10 Uhr kam es zu einem tragischen Vorfall an der Moschee in der Römerstraße in Riedstadt-Goddelau. Ein 25jähriger Riedstädter wollte den dortigen Parkplatz mit seinem Fahrzeug verlassen, verlor aber aufgrund einer mutmaßlich medizinischen Ursache das Bewusstsein und rollte in die Eingangstür der Moschee, an der, ...

mehr