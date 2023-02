Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Kellerbrand in Mehrparteienhaus/Bewohner mit Leitern gerettet

Dieburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27.02.) gegen 00:45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Dieburg ein Kellerbrand in einem dreistöckigen Mehrparteienwohnhaus in der Vielauer Straße gemeldet. Anruferin war die Bewohnerin aus dem 2. Stock. Sie und die anderen vier Personen aus den Wohnungen im 1. und 2.Stock mussten wegen des verrauchten Treppenhauses durch die Feuerwehr mit einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden. Die vierköpfige Familie aus der EG-Wohnung konnte das Gebäude ebenfalls über eine Leiter verlassen. Das Feuer in einem Kellerraum konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell löschen. Die drei Bewohner der Wohnung im 1. Stock kamen wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Mitteilerin und die Familie aus der EG-Wohnung blieben unverletzt und sind inzwischen wieder in ihren Wohnungen. Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Inaugenscheinnahme auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der Brand ist in dem Kellerraum vor einer Waschmaschine ausgebrochen. Ursächlich könnte ein elektrisches Kinderspielzeug sein. Die weiteren Ermittlungen erfolgen im Tagesverlauf durch das zuständige Fachkommissariat K 10. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

