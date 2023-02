POL-GG: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen, Verkehrsbehinderungen auf der B44

Bürstadt (ots) - Die Polizei Lampertheim-Viernheim ermittelt aktuell in einem Fall von Verkehrsunfallflucht. In der Oberschultheiß-Schremser-Straße in Bürstadt wurde in der Zeit von Samstag, 25.02.23, 00:00 bis 06:00 Uhr ein Verkehrszeichen beschädigt. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer /-in die Wasserwerkstraße und bog von dieser in die Oberschultheiß-Schremser-Straße ab. Hierbei kam ...

