POL-DA: Wald-Michelbach: Polizei überwacht Geschwindigkeit

Am Dienstag (21.02.) führten Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 3105, zwischen Aschbach und Affolterbach, in Fahrtrichtung Affolterbach durch. Im Laufe der knapp einstündigen Messungen am Abend, wurden 10 Verstöße gegen die geltende Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h festgestellt. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer aus Grasellenbach, der mit 122 Stundenkilometern vom Radar erfasst wurde. Auf ihn kommen nun 320 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu. Die übrigen Verkehrsverstöße zogen jeweils Verwarngelder und in einem Fall einen Punkt nach sich.

