Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall mit Verletzten

Fürth OT-Weschnitz (ots)

Am Montag, den 26.12.2022, ereignete sich um 12:05 Uhr ein Verkehrsunfall in der Odenwaldstraße, Höhe der Hausnummer 5, in Weschnitz. Ein 19-jähriger junger Mann befuhr die Odenwaldstraße aus Richtung Wegscheide kommend. Höhe des Ortseinganges Weschnitz überholte der Fahrzeugführer einen weiteren Verkehrsteilnehmer in der Kurve. Hierbei verlor der Fahrzeugführer ersten Ermittlungen zufolge auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst gegen einen Baum neben der Fahrbahn und schleuderte dann zurück auf die Fahrbahn in den Gegenverkehr, wo es zu einer Kollision mit einem weiteren Pkw kam. Durch die Kollision wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

