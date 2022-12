Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Trebur

Trebur (ots)

Im Zeitraum Samstag (24.12.2022, 14:00 Uhr) bis Sonntag (25.12.2022, 08:00) kam es in Trebur in der Nauheimer Straße Höhe der Bäckerei Abels zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein Sprinter der Marke Renault, welcher auf einem dort befindlichen Parkplatz parkte von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Renault wurde an der hinteren linken Stoßstange und der Rücklichter beschädigt. Aufgrund des Spurenbildes liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Verursacher um einen LKW oder um ein vergleichbares Fahrzeug handelt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

