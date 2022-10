Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Brand an einem Wohnhaus/Keine Verletzten

Höchst (ots)

Am Donnerstagnachmittag (13.10.), um kurz nach 15.00 Uhr, wurde den Rettungskräften der Brand an einem Wohnhaus "Am Zentwald" gemeldet.

Eine Terrassenüberdachung stand in Vollbrand und durch das Feuer wurde auch das Dach des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Höchst und Sandbach konnte der Brand im Bereich der Terrasse schnell gelöscht und ein weiteres Übergreifen auf das Haus unterbunden werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Bewohner konnten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Haus verlassen.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mindestens 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell