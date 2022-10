POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: 29-Jähriger beißt Polizeihund/Zwei Beamte bei Angriff verletzt

Fränkisch-Crumbach (ots) - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lichtenberger Straße geriet in der Zeit zwischen Donnerstagabend (13.10.), 22.15 Uhr und Freitag (14.10.), 0.30 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fielen den ungebetenen Besuchern unter anderem eine Spielekonsole und ...

