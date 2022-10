Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Kabeldiebstahl auf Baustelle/20.000 Euro Schaden

Stockstadt (ots)

Ein Baustellengelände in der Helmut-Kiesel-Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (06.10.), in der Zeit zwischen 2.00 und 3.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich zunächst durch einen Bauzaun Zugang auf das Areal und ließen anschließend zwei Kabeltrommeln mit insgesamt 400 Meter Starkstromkabel mitgehen. Zum Abtransport der Beute dürften die Unbekannten ein geeignetes Transportfahrzeug genutzt haben.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

