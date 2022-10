Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nicht weit gekommen

37-Jähriger nach Einbruch in Getränkemarkt festgenommen

Darmstadt (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann ist nach dem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Eschollbrückerstraße am frühen Donnerstagmorgen (6.10.) nicht weit gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Tatverdächtige gegen 2.45 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Geschäft verschafft, nach Beute gesucht und dabei den Alarm ausgelöst. Im Rahmen der sofortigen Fahndung nahmen die alarmierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten den Darmstädter noch in Tatortnähe fest. Bei seiner anschließenden Durchsuchung stellten die Ordnungshüter Beweismaterial und Diebesgut sicher, bei dem es sich unter anderem um einen Kasseneinsatz und Tabakwaren handelte. Zudem wurde ein Fahrrad, zu dessen Herkunft der Festgenommene bislang keine schlüssigen Angaben machen konnte, in amtliche Verwahrung genommen.

Der 37-Jährige wurde mit zur Wache genommen und in das Gewahrsam der Polizei gebracht. Der im Rahmen der Tatortaufnahme begutachtete Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 2000 Euro.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und hat ein Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Derzeit prüfen die Beamtinnen und Beamten, ob der Festgenommene, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, einem Haftrichter vorgeführt wird.

