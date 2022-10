Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Hochwertiges weißes E-Bike aus Tiefgarage gestohlen

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

Ein hochwertiges E-Bike vom Hersteller Rotwild, Modell "Porsche-Sport", ist in der Zeit zwischen Mittwoch (14.9.) und Mittwoch (5.10.) aus einer Tiefgarage im Stockhausenweg von noch unbekannten Dieben entwendet worden. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehr als 4000 Euro. Möglicherweise konnten die Kriminellen bei ihrem Vorgehen beobachtet werden? Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern oder dem Verbleib des weißen E-Bikes, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

