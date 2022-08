Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim-Allmendfeld: Weiterer gestohlener Radlader aufgefunden

Gernsheim (ots)

Neben dem in der Nacht zum Samstag (27.08.) in Riedstadt-Goddelau gestohlenen Radlader (wir haben berichtet), entwendeten Kriminelle im gleichen Zeitraum zudem einen weiteren, im Berleweg, im Bereich der Bundesstraße 44, abgestellten Radlader im Wert von über 40.000 Euro. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte auch dieses Baufahrzeug an gleicher Stelle, auf einer Autobahn bei Breslau (Polen), geortet und von der polnischen Polizei sichergestellt werden.

Die Kripo geht von einem Tatzusammenhang aus. Die Ermittlungen zu Tatverdächtigen und weiteren Hintergründen des Diebstahls dauern wie im Fall aus Riedstadt-Goddelau an.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5307434

