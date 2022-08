Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal: Polizei beweist guten Riecher

Marihuana sichergestellt

Modautal (ots)

Immer der Nase nach. Daran hielten sich die Beamten der Polizeistation Ober-Ramstadt und stießen dabei auf mehrere Marihuanapflanzen. Nachdem die Streife ursprünglich wegen Streitereien am Sonntagnachmittag (28.8.) in Brandau waren, bemerkten sie in dem Mehrfamilienhaus einen starken Marihuanageruch. Die Streife konnte die Geruchsquelle schnell ausmachen.

Mit einem auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht erwirkten Durchsuchungsbeschluss, durchsuchten die Beamten die Wohnung. In dieser fanden sie knapp 40 Marihuanapflanzen sowie diverses Material zum Anbau und Aufbewahrung der Pflanzen. Die Beamten stellten sämtliche Pflanzen und alle damit in Verbindung stehenden Utensilien sicher.

Der 49-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation in Ober-Ramstadt gebracht. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell