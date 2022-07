FW-M: Panda erlegt Ampel (Sendling)

München (ots) - Samstag, 30. Juli 2022, 1.45 Uhr Baaderstraße In der Nacht zum Samstag hat eine Garage in der Baaderstraße gebrannt. Mehrere Bewohnerinnen bemerkten in der Nacht einen Feuerschein im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Sie informierten umgehend die Feuerwehr. Durch die Hitzeentwicklung in der Garage hatte sich das Tor stark verzogen. Die Einsatzkräfte mussten sich gewaltsam Zutritt verschaffen. Mit einem C-Rohr ging ein Trupp mit Atemschutz ...

mehr