POL-DA: Fahrrad sichergestellt / Eigentümer gesucht / Wer kann Hinweise zum Besitzer geben?

Mörfelden-Walldorf (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Isarstraße geriet in der Nacht zum Dienstag (23.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Ob sie auf ihrer Suche nach Wertgegenständen im gesamten Haus fündig wurden, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen ...

mehr