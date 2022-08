Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Isarstraße geriet in der Nacht zum Dienstag (23.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Ob sie auf ihrer Suche nach Wertgegenständen im gesamten Haus fündig wurden, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell