Kelsterbach (ots) - Etwa 60 Meter eines Baustrom-Erdkabels entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (16.08.), in der Zeit zwischen 0.00 und 4.00 Uhr, im Bereich des Wohngebiets Reichenberger Straße bis zur B 40/B 43. Das oberirdisch verlegte Kabel wurde von den Tätern am Stromverteilerkasten abgetrennt und mitgenommen. Der Schaden beträgt rund 1400 Euro. Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 41 bei der ...

