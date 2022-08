Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Streit zwischen Männern ruft Polizei auf den Plan

51-Jähriger festgenommen

Darmstadt (ots)

Am Mittwochmorgen (11.8.) alarmierten Zeugen die Polizei und gaben an, dass zwei Männer in der Bismarckstraße in Streit geraten sind. Hierbei soll einer der Männer eine Pistole in der Hand gehalten haben. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Schließlich konnte ein 51-jähriger Tatverdächtiger von den Beamtinnen und Beamten in der Mornewegstraße festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 51-Jährige im Zuge des verbalen Streits seinen Kontrahenten, einen 56 Jahre alten Mann, mit einer Schreckschusspistole bedroht und damit geschlagen haben. Im Rahmen der Durchsuchung stießen die Ordnungshüter neben der Schreckschusspistole, auf Drogen, Pfefferspray und unter anderem Messer, die der 51 Jahre alte Tatverdächtige mit sich führte. Der 51-Jährige wird sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

