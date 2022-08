Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Motorroller-Fahrer unter Drogeneinfluss

Wald-Michelabch (ots)

Einen 18 Jahre alten Motorroller-Fahrer stoppten Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach in der Nacht zum Donnerstag (11.08.), gegen 1.50 Uhr, in der Adolf-Koch-Straße in Aschbach.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der junge Mann offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich anschließend Anzeichen auf den vorherigen Konsum von Cannabis und Amphetamin. Der 18-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Eine Blutuntersuchung muss nun zeigen, ob sich der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss erhärtet.

