POL-DA: Mehrere Fahrräder sichergestellt / Polizei sucht Eigentümer

Bensheim (ots) - Am Dienstag (09.08.) zwischen 14:00 und 15:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwei in einer Grundstückseinfahrt befindliche Steinpfosten in der Theodor-Heuss-Straße in 64625 Bensheim. Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. ...

mehr