Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Verwirrter Mann löst Polizeieinsatz aus

Eppertshausen (ots)

Ein älterer, offenbar verwirrter, Mann hat am Mittwochmorgen (10.8.) einen Polizeieinsatz in einem Einfamilienhaus in der Babenhäuser Straße ausgelöst. Die Polizei wurde gegen 9 Uhr alarmiert, weil der Mann seine Pflegerin mit einer Schreckschusspistole bedroht haben soll. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Der Senior konnte von den Beamtinnen und Beamten festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Die Schreckschusspistole stellten die Ordnungshüter sicher. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit noch an. Eine Streife brachte ihn, aufgrund seiner psychischen Verfassung, in eine psychiatrische Fachklinik. Während der Einsatzmaßnahmen war die Babenhäuser Straße abgesperrt.

