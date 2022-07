POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Ergänzungsmeldung zu "Bombe aus zweitem Weltkrieg gefunden"

Breuberg (ots) - Eine Fläche von etwa 1500 Quadratmeter Waldboden brannte am Montagabend (11.07.), gegen 20.45 Uhr, in einem Waldgebiet oberhalb des Breuberger Stadtteils Neustadt. Auf der gerodeten, noch nicht wieder aufgeforsteten Fläche standen lediglich Gras und Totholz in Flammen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das Feuer anschließend rasch unter Kontrolle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur ...

