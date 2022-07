Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: +++Erstmeldung +++ Bombe aus zweitem Weltkrieg gefunden

Sicherheitsradius wird eingerichtet

Rundfunkwarnmeldung

Darmstadt (ots)

Im Bereich des Bürgerpark-Nord, circa 300 Meter in Richtung Monument im Stadtwald ist am Dienstagmorgen (12.7.) eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Derzeit bereiten sich Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes auf die Entschärfung der Bombe vor Ort vor. Es wird ein Sicherheitsradius eingerichtet. In diesem Zusammenhang werden Verkehrsteilnehmer gebeten, den Bereich der Kranichsteiner Straße / Dieburger Straße weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

