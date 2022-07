POL-DA: Pfungstadt: 2000 qm Unterholzfläche in Brand/Polizeihubschrauber im Einsatz

Gernsheim (ots) - Eine Baustelle im Berleweg (Bereich Landesstraße 3112/Bundesstraße 44), geriet in der Nacht zum Samstag (09.07.), gegen 5.00 Uhr, in das Visier von Metalldieben. Die Täter mantelten auf dem Gelände ein etwa 300 Meter langes Starkstromkabel ab und entwendeten anschließend die innenliegenden, kupferführenden Kabel. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten ...

