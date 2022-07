POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Starkstromkabel von Baustelle entwendet

Mörfelden-Walldorf (ots) - Drei Männer im Alter von 23 bis 25 Jahren, beförderte ein Taxifahrer in der Nacht zum Samstag (09.07.), gegen 2.15 Uhr. In der Starkenburgstraße kam es anschließend zu Unstimmigkeiten bezüglich des Fahrpreises. Der 42-Jährige hielt an und forderte die drei Männer daraufhin zum Aussteigen aus dem Taxi auf. In der Folge sollen zwei von ihnen anschließend das Fahrzeug beschädigt haben. Es ...

