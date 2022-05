Alsbach-Hähnlein (ots) - Nachdem eine Kirche in der Kirchstraße am vergangenen Freitag (20.5.) im Zeitraum zwischen 17 und 19 Uhr in das Visier Krimineller rückte, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie in die Kirche und machten sich an der Tür zur Sakristei zu schaffen. Ersten Ermittlungen zufolge, machten sie keine Beute und ...

mehr