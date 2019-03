Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Pressemeldung der Polizeistation Rüsselsheim für den 08.03.2019 - 09.03.2019

Rüsselsheim (ots)

Verkehrsunfallflucht am 08.03.2019 zwischen 20.00 Uhr und 20.15 Uhr

Im oben genannten Zeitraum kam es in Raunheim in der Frankfurter Straße 15 zu einer Unfallflucht. Ein am Straßenrand abgestellter PKW wurde durch den Verursacher vermutlich während der Vorbeifahrt oder bei einem Ein-/Ausparkvorgang beschädigt. Am geparkten PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Das Verursacherfahrzeug müsste auf der linken Seite beschädigt sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim.

Fahren ohne Fahrerlaubnis am 09.03.2019, 21:15 Uhr

Bei einer Kontrolle eines PKW-Fahrers, ein 53jähriger Rüsselsheimer, durch eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim konnte festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet eine Anzeige, ebenso die Halterin des Fahrzeugs, da der Verdacht besteht, dass sie dem Fahrer das Fahrzeug überließ obwohl sie wusste, dass er nicht fahren darf.

Trunkenheitsfahrt durch Fahranfänger

Am 09.03.2019 um 23:15 Uhr wurde ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Fahrer war ein 27jähriger Rüsselsheimer, der seine Fahrerlaubnis erst im November letzten Jahres erhalten hatte. Anscheinend hatte er aber eine wichtige Grundregel des Straßenverkehrs vergessen: nüchtern zu fahren. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,26 Promille, so dass er an seinem Führerschein nur kurz Freude hatte, denn dieser wurde durch die Polizei sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Wie hoch der Alkoholwert im Blut tatsächlich ist, wird die Blutuntersuchung zeigen.

