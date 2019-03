Polizeipräsidium Südhessen

Zeugen gesucht

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (3.3-4.3.) auf eine Tasche in einem Auto abgesehen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls parkte der schwarze Daimler im Mozartweg. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten die Kriminellen in den Fahrzeuginnenraum und schnappten sich die auf dem Rücksitz liegende Beute. Damit entwendeten sie unter anderem Medikamente im Wert von rund 350 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

