POL-NOM: Elektrowerkzeuge aus Keller in Bad Sachsa gestohlen

Bad Lauterberg (ots) - 37441 Bad Sachsa, Roonstraße Samstag, 08.09.2018, 15.00 Uhr, - Dienstag, 11.09.2108, 21.00 Uhr

Bad Lauterberg (han) Einen Winkel-, einen Exzenter- und einen Schwingschleifer entwendeten bisher unbekannte Täter zwischen vergangenem Samstag und letzten Dienstag in Bad Sachsa. Die Täter hatten die Tür eines Kellerraumes in einem in der Roonstraße gelegenem Mehrfamilienhaus aufgebrochen, um an die Werkzeuge zu gelangen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Sachsa (05523 - 481) zu melden.

