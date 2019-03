Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrradfahrer mit 2,28 Promille gestoppt

Anzeige erstattet

Darmstadt (ots)

Ein 51 Jahre alter Mann aus Darmstadt ist am späten Dienstagabend (5.3.) als Fahrradfahrer in der Bleichstraße/ Ecke Kasinostraße gestoppt worden. Die Besatzung eines Rettungswagens war zuvor auf den 51-Jährigen im Bereich einer Ampel aufmerksam geworden. Dort hatte er seine Fahrt in Schlangenlinien beendet und drohte beim Anhalten vor der Ampel umzufallen. Die Sanitäter verständigten die Polizei und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest. Der Verdacht bestätigte sich schnell und ein Alkoholtest zeigte den Wert von 2,28 Promille an. Der Darmstädter musste die Beamten zur Wache begleiten. Dort wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und Anzeige erstattet. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird sich der Mann nun zukünftig verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell