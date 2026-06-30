Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260630-1-pdnms- Gegenwärtiger Brand einer Lagerhalle in Neumünster

Neumünster (ots)

Die Polizei und die Feuerwehr befinden sich derzeit aufgrund eines Brandes in einer Lagerhalle in Neumünster im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Gegen 08:20 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei über den Brand einer Lagerhalle in der Wrangelstraße 34, in Neumünster informiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt.

Nach derzeitigem Stand gibt es keine Verletzten.

Im Bereich des Brandortes wurden die Wrangelstraße, sowie die Rügenstraße, voll gesperrt.

Die Anwohner der Wrangelstraße werden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach ersten Erkenntnissen befanden sich in der Lagerhalle Akkus für E-Scooter.

Die Brandursache ist noch unklar.

Lina Wuttke

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